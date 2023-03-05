Британская разведка: мобилизованным РФ приказали штурмовать позицию ВСУ с огнестрельным оружием и лопатами
Как утвердили аналитики разведки Великобритании, РФ в дальнейшем наступает, однако с меньшей поддержкой артиллерии из-за нехватки боеприпасов. В частности, мобилизованные штурмовали позицию ВСУ с лопатами и огнестрельным оружием
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
По данным специалистов, что в конце февраля 2023 года российские мобилизованные резервисты рассказали о получении приказа штурмовать украинский бетонный опорный пункт, имея на вооружении только "огнестрельное оружие и лопаты". Один из резервистов рассказал, что "ни физически, ни психологически" не был готов к таким событиям.
Эксперты отметили, лопаты - в большинстве своем инструменты для окопы, которые используются для рукопашного боя. В частности, летальность этих МПЛ-50 особенно мифологизирована в России: "Мало изменившись с момента разработки в 1869 году, они продолжают использоваться как оружие, подчеркивающее жестокость и низкотехнологичность боевых действий, которые стали характерными для подавляющей части войны.
Последние данные свидетельствуют об увеличении количества ближних боев в Украине: "Это, вероятно, результат того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, которые в основном состоят из пехоты, при меньшей поддержке артиллерийского огня из-за нехватки боеприпасов в России".
- Напомним, в минувший день аналитики разведки Соединенного Королевства отчитывались, что в Бахмуте на Донетчине разрушены два важных моста, украинские военные стали уязвимы для российских атак с трех сторон.
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