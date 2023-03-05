Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

По данным специалистов, что в конце февраля 2023 года российские мобилизованные резервисты рассказали о получении приказа штурмовать украинский бетонный опорный пункт, имея на вооружении только "огнестрельное оружие и лопаты". Один из резервистов рассказал, что "ни физически, ни психологически" не был готов к таким событиям.

Эксперты отметили, лопаты - в большинстве своем инструменты для окопы, которые используются для рукопашного боя. В частности, летальность этих МПЛ-50 особенно мифологизирована в России: "Мало изменившись с момента разработки в 1869 году, они продолжают использоваться как оружие, подчеркивающее жестокость и низкотехнологичность боевых действий, которые стали характерными для подавляющей части войны.

Последние данные свидетельствуют об увеличении количества ближних боев в Украине: "Это, вероятно, результат того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, которые в основном состоят из пехоты, при меньшей поддержке артиллерийского огня из-за нехватки боеприпасов в России".