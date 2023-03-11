Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка сообщает, что за последние четыре дня силы ПИК "Вагнера" взяли под свой контроль почти всю восточную часть Бахмута. В центре города река Бахмутка теперь обозначает линию фронта.

Украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку, которая проходит с севера на юг через полосу открытого грунта шириной 200-800 м между городской застройкой. Благодаря тому, что украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, эта территория стала зоной впечатления, что предположительно усложняет попытки вагнеровцев продолжать фронтальное наступление на запад.

"Однако украинские войска и их линии поставки на западе остаются уязвимыми к продолжающимся попыткам России обойти защитников с севера и юга", - пришли к выводу в разведке Британии.