Британская разведка: Кремль переходит на стратегию истощения

Об этом говорится в последнем отчете Британской разведки, сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Россия была вынуждена изменить свой оперативный подход и сейчас проводит стратегию истощения. Это, вероятно, будет включать в себя неизбирательное использование огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры и усилению гуманитарного кризиса", - говорится в сообщении.

Также в разведке отмечается, что Кремль провалил все цели в Украине. "Они были удивлены масштабами и жесткостью украинского Сопротивления", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Министерство Великобритании отметило, что логистические проблемы и украинские контратаки встают на пути развития российского вторжения.

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