Британская разведка: элитная пехота РФ понесла большие потери на Угледарском направлении
На Донетчине, близ Угледара, российские морские пехотинцы понесли серьезные потери: руководство назначало военных на некоторые из самых сложных тактических задач
Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.
Так, разведка опубликовала спутниковое фото с Угледарского направления: на нем видна уничтоженная российская техника, которая, вероятно, входила в состав 155-й бригады морской пехоты.
Эта бригада считается элитным подразделением в рядах армии РФ, однако в отличие от воздушно-десантной пехоты 155-я бригада не была развернута в Украине как единая группировка. В частности, бригаде поручали выполнять некоторые из самых сложных тактических миссий - она понесла "чрезвычайно тяжелые потери". В то же время российское командование решило восполнить их мобилизованными.
"Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что в свою очередь снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки под Угледаром", - говорится в сообщении.
- Напомним, 2 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что военные РФ рассказывают жителям сел вблизи Мариуполя, что получили приказ в феврале взять Угледар и Запорожье .
- Заместитель городского головы Угледара Максим Вербовский считает , что россияне пытаются захватить город, чтобы разрушить логистику ВСУ в Донецкой области.
- Спикер обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что за сутки 22 февраля российские войска под Угледаром 43 раза штурмовали позиции ВСУ.
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