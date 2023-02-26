Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Так, разведка опубликовала спутниковое фото с Угледарского направления: на нем видна уничтоженная российская техника, которая, вероятно, входила в состав 155-й бригады морской пехоты.

Эта бригада считается элитным подразделением в рядах армии РФ, однако в отличие от воздушно-десантной пехоты 155-я бригада не была развернута в Украине как единая группировка. В частности, бригаде поручали выполнять некоторые из самых сложных тактических миссий - она понесла "чрезвычайно тяжелые потери". В то же время российское командование решило восполнить их мобилизованными.

"Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что в свою очередь снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки под Угледаром", - говорится в сообщении.