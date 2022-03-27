Британская программа "Дом для Украины" может быть опасна для беженцев из Украины, - The Guardian

Об этом пишет The Guadian.



В письме 16 организаций по вопросам беженцев и борьбе с торговлей людьми к Государственному секретарю по вопросам повышения уровня, жилья и общин Майкла Гоува предупреждают, что схема в ее нынешнем виде потенциально опасна для беженцев, выехавших из Украины.



Первоначальные свидетельства подписантов письма свидетельствуют, что торговцы людьми уже предпринимали очевидные попытки нападения на украинских женщин и детей. Луиза Калви, руководитель отдела охраны благотворительной организации Refugee Action, сказала, что ей известно, что житель Великобритании хотел предложить жилье только сироте, тогда как другой попросил в жилье одинокую украинку, поскольку они хотели помочь уходу за детьми.



Пресс-секретарь Департамента повышения уровня, жилищного строительства и общин Майкл Гоув сказал: «Министерство внутренних дел не выдает визу, пока не будет завершена проверка украинского заявителя, а также каждого взрослого в семье, предлагающих жилье».



По схеме "Дом для Украины" украинцам будет гарантирован бесплатный доступ к медицинской помощи. Они также смогут работать и получать льготы. Программа уже получила около 150 тысяч заявок в поддержку украинцев.

Напомним, почти 3,7 миллиона человек уехали из Украины после вторжения России.