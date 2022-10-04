Фотографии с показа появились в Instagram модельерке.

Оформление подиума в Париже было сделано в цветах украинского флага. Синяя и желтая полосы шли вместе и пересекались, иногда разделяясь красной.

Модели, одетые в одежду из новой коллекции в голубом и желтом, дефилировали вместе, создавая украинский флаг.

Новая коллекция Стеллы Маккартни вышла под лозунгом "Изменения истории".

В модном шоу приняли участие знаменитые сестры-модели Белла и Джиджи Хадид. Показ также посетил отец дизайнера, участник группы The Beatles сэр Пол Маккартни.

В марте Стелла МакКартни поддержала Украину после полномасштабного вторжения России. Тогда показ зимней коллекции модельер закрыла под музыку антивоенной баллады Джона Леннона Give Peace a Chance.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb