Британская модельер Стелла Маккартни представила коллекцию одежды в украинских цветах
Известная дизайнер Стелла Маккартни презентовала новую коллекцию во время Недели моды в Париже, выпустив на подиум моделей в одежде синего и желтого цветов
Фотографии с показа появились в Instagram модельерке.
Оформление подиума в Париже было сделано в цветах украинского флага. Синяя и желтая полосы шли вместе и пересекались, иногда разделяясь красной.
Модели, одетые в одежду из новой коллекции в голубом и желтом, дефилировали вместе, создавая украинский флаг.
Новая коллекция Стеллы Маккартни вышла под лозунгом "Изменения истории".
В модном шоу приняли участие знаменитые сестры-модели Белла и Джиджи Хадид. Показ также посетил отец дизайнера, участник группы The Beatles сэр Пол Маккартни.
- В марте Стелла МакКартни поддержала Украину после полномасштабного вторжения России. Тогда показ зимней коллекции модельер закрыла под музыку антивоенной баллады Джона Леннона Give Peace a Chance.
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