Британская космическая компания Spacebit отправит на Луну флаг Украины

Об этом пишет Укринформ.

Павел Танасюк, который родом из Украины, сообщил об этом решении в День Государственного флага.

Сначала миссия была запланирована на 2022 год, однако перенесена на IV квартал 2023 года из-за подготовительных работ United Launch Alliance (ULA).

"Отправляя флаг и карту Украины на Луну, я желаю почтить несокрушимый дух моей родной земли. Эта миссия, как флаг - символ веры украинского народа в свое будущее, независимо от внешних вызовов", - комментирует свою идею Танасюк.

Производство пластины, где расположен флаг и карта Украины, было осуществлено одним из заводов Укроборонпрома в Киеве, сама она изготовлена из алюминия и покрыта золотом.

Отмечается, что по технологии изготовления флага и карты Украины можно сравнить с золотой пластиной "Вояджера".

"Эта инициатива Танасюка, объединяющая возможности его британского проекта и дань уважения своей родной стране, демонстрирует насколько глубокие корни могут соединять нас, несмотря на расстояния космоса. Когда эти символы Украины найдут свое место на поверхности Луны, они станут вечными символами национальной гордости, наследия и бессмертного духа человеческих стремлений на миллионы лет", - говорится в сообщении.