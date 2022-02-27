Британская компания, являющаяся крупнейшим иностранным акционером "Роснефти", продает долю в компании
Британская компания BP сообщила, что продает 19,75% акций "Роснефти"
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Bloomberg .
Главный исполнительный директор британской компании Бернард Луни и экспредседатель Роберт Дадли выходят из совета директоров "Роснефти".
Госсекретарь Великобритании по делам бизнеса Квази Квартенг выразил "беспокойство" участием компании в "Роснефти".
BP и "Роснефть" стали партнерами в 1998 году. Почти десять лет спустя, в 2006 году, BP в ходе IPO нефтяной компании стала владельцем 1,25%. В 2013 году в рамках консолидации "Роснефтью" ТНК-ВР BP получила еще 18,5% акций, увеличив свой пакет до 19,25%.
Она стала крупнейшим иностранным акционером "Роснефти".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное