Британская компания, являющаяся крупнейшим иностранным акционером "Роснефти", продает долю в компании

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Bloomberg .



Главный исполнительный директор британской компании Бернард Луни и экспредседатель Роберт Дадли выходят из совета директоров "Роснефти".

Госсекретарь Великобритании по делам бизнеса Квази Квартенг выразил "беспокойство" участием компании в "Роснефти".

BP и "Роснефть" стали партнерами в 1998 году. Почти десять лет спустя, в 2006 году, BP в ходе IPO нефтяной компании стала владельцем 1,25%. В 2013 году в рамках консолидации "Роснефтью" ТНК-ВР BP получила еще 18,5% акций, увеличив свой пакет до 19,25%.



Она стала крупнейшим иностранным акционером "Роснефти".