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Британская компания передаст Украине 10 роботов-саперов

12 июня, 2022 воскресенье
21:12
война с Россией На фото робот-сапер

Британская оборонная компания QinetiQ предоставит Украине 10 саперных роботов TALON для разминирования территорий

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"TALON поедет разминировать Украину. Это саперный робот, который не только определяет места «подарков», но и обезвреживает их. К началу войны у нас уже было более 12 таких, сейчас QinetiQ подгонит еще 10", - написал Белошицкий в facebook.

По его словам, робот может брать на себя 45 кг и тянуть до 680 кг. Его длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса – от 52 до 71 кг.

"Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часов, а в режиме ожидания до 7 суток", - добавил он.

  • 3 июня министр внутренних дел сообщил, что Украине нужно разминировать более 30 млн гектаров территории.
  • 10 июня в Офисе президента сообщили, что освобождены от оккупантов более 1000 населенных пунктов. Пиротехники изъяли взрывоопасные предметы в 370 городах и селах.

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полиция
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