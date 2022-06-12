Британская компания передаст Украине 10 роботов-саперов

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"TALON поедет разминировать Украину. Это саперный робот, который не только определяет места «подарков», но и обезвреживает их. К началу войны у нас уже было более 12 таких, сейчас QinetiQ подгонит еще 10", - написал Белошицкий в facebook.

По его словам, робот может брать на себя 45 кг и тянуть до 680 кг. Его длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса – от 52 до 71 кг.

"Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часов, а в режиме ожидания до 7 суток", - добавил он.

3 июня министр внутренних дел сообщил, что Украине нужно разминировать более 30 млн гектаров территории.

10 июня в Офисе президента сообщили, что освобождены от оккупантов более 1000 населенных пунктов. Пиротехники изъяли взрывоопасные предметы в 370 городах и селах.

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