Британская компания осуществит первую украинскую миссию на Луну в 2022 году
Британская компания Spacebit в 2022 году осуществит первую украинскую миссию на Луну для проведения научных исследований
Об этом во время пресс-конференции на тему "Spacebit осуществит первую украинскую миссию на Луну" рассказал основатель и генеральный директор компании Павел Танасюк, передает Укринформ.
Он отметил, что британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну, в рамках которой на поверхность спутника будет доставлена техника для проведения научных исследований.
"Это очень важное событие. Мы сегодня анонсируем первую украинскую миссию на Луну", - отметил Танасюк.
Он отметил, что в рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около 1,5 миллиона долларов, на спутник будет доставлена техникуа для проведения научных исследований на поверхности Луны.
Танасюк отметил, что такая миссия позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобная логистика ранее удавалась лишь трем государствам - США, Китаю и России.
По его словам, это возродит роль Украины как космического государства на международной арене и даст старт для развития отечественных космических проектов в содружестве с государственным сектором.
"Об этом проекте узнают во всем мире, ведь Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну", - заявил Танасюк.
Справка: Spacebit - это частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают искусственный интеллект и передовую микробототехнику. Spacebit основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.
- Напомним, Южная Корея планирует запуск миссии по исследованию Луны на август 2022 года.
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