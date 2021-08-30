Британская компания осуществит первую украинскую миссию на Луну в 2022 году

Об этом во время пресс-конференции на тему "Spacebit осуществит первую украинскую миссию на Луну" рассказал основатель и генеральный директор компании Павел Танасюк, передает Укринформ.

Он отметил, что британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну, в рамках которой на поверхность спутника будет доставлена техника для проведения научных исследований.

"Это очень важное событие. Мы сегодня анонсируем первую украинскую миссию на Луну", - отметил Танасюк.

Он отметил, что в рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около 1,5 миллиона долларов, на спутник будет доставлена техникуа для проведения научных исследований на поверхности Луны.

Так, Речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинским инженерами и протестированы компанией совместно с Конструкторским бюро "Южное", Научно-производственным предприятием "Меридиан" им. Королева, предприятиями Экотест и ТитанЭра. Танасюк отметил, что такая миссия позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобная логистика ранее удавалась лишь трем государствам - США, Китаю и России. По его словам, это возродит роль Украины как космического государства на международной арене и даст старт для развития отечественных космических проектов в содружестве с государственным сектором. "Об этом проекте узнают во всем мире, ведь Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну", - заявил Танасюк. Справка: Spacebit - это частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают искусственный интеллект и передовую микробототехнику. Spacebit основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком. Напомним, Южная Корея планирует запуск миссии по исследованию Луны на август 2022 года.

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