Британская группа Placebo отказалась выступать в Москве

Об этом музыканты сообщили на своих официальных страницах в соцсетях.

"Мы твердо выступаем против жестокой войны, которая сейчас ведется против Украины. Наши сердца с народом Украины вы постоянно в наших мыслях", - говорится в сообщении.

Группа также выразила надежду, что "подавляющее большинство населения России тоже выступит против этих варварских действий".

Ранее от выступлений в российской столице отказались другие исполнители – Iron Maiden, Green Day, The Killers и другие.

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