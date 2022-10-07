Британская группа отказалась выступать на организованном россиянами фестивале в Сербии: их убедила украинка
Менеджер Music Export Ukraine Диана Дадонова связалась с музыкантами британской панк-рок-группы JOHN и аргументированно объяснила, почему сотрудничать с россиянами – плохая идея
Об этом сама Диана Дадонова рассказала в Facebook.
В столице Сербии Белграде с 6 по 8 октября проходит фестиваль Changeover. Промоутером фестиваля является основатель русского фестиваля "Боль" Степан Казарьян.
В начале сентября Changeover анонсировал список заявленных исполнителей, среди которых была и британская группа John. Менеджерша Music Export Ukraine Диана Дадонова написала несколько эмоциональных твитов с упоминанием группы об их сотрудничестве с убийцами.
"Группа постучала в мои частные сообщения и искренне поинтересовалась моим мнением, почему работать с россиянами плохо. Диалог был аргументированным и адекватным. Они действительно слушали!", - рассказала менеджер.
Дадонова сообщила, что уже на следующий день музыканты отменяли свое выступление на фестивале. Через неделю фестиваль опубликовал непрофессиональный стейтмент по изменениям в лайнапе.
По словам Дианы Дадоновой, John продолжают поддерживать Украину - группа составила Spotify плейлист из украинских артистов и собирает донаты.
"Мы обязаны действовать и хотим проявить солидарность с теми, кому уж очень больно", – прокомментировали событие музыканты John.
Организаторы фестиваля Changeover прокомментировали на своей странице, что не могут никого заставить выступить на фестивале, а также добавили, что "всегда откровенно выступали против этой опрометчивой и бессмысленной войны".
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