Британская группа Muse выпустила клип, снятый украинской командой в Киеве
Британская рок-группа Muse представила клип Won't Stand Down, который сняли украинцы в Киеве
Клип опубликовали на YouTube-канале Muse.
Won't Stand Down является первым синглом из будущего девятого альбома, чье название сейчас неизвестно. Это первая песня группы с ноября 2018-го, когда исполнители представили восьмой альбом Simulation Theory.
По сюжету клипа главная героиня испытывает катарсис и становится божеством. Ее сыграла актриса Наталья Зозуля. В видео на ней маска с лицом фронтмена группы Мэтью Беллами.
Съемкой клипа, которая проходила в Киеве, занималась украинская команда, а за продакшн отвечал Production Shelter.
Режиссером видеоработы Muse выступил Джаред Хоган. Он выразил украинцам благодарность за то, что те "хорошо заботились и позволили чувствовать себя в Киеве как дома".
В Twitter группа опубликовала обложку клипа.
Режиссер выложил фото из бекстейджа.
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