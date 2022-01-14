Британская группа Muse выпустила клип, снятый украинской командой в Киеве

Клип опубликовали на YouTube-канале Muse.



Won't Stand Down является первым синглом из будущего девятого альбома, чье название сейчас неизвестно. Это первая песня группы с ноября 2018-го, когда исполнители представили восьмой альбом Simulation Theory.



По сюжету клипа главная героиня испытывает катарсис и становится божеством. Ее сыграла актриса Наталья Зозуля. В видео на ней маска с лицом фронтмена группы Мэтью Беллами.



Съемкой клипа, которая проходила в Киеве, занималась украинская команда, а за продакшн отвечал Production Shelter.



Режиссером видеоработы Muse выступил Джаред Хоган. Он выразил украинцам благодарность за то, что те "хорошо заботились и позволили чувствовать себя в Киеве как дома".



В Twitter группа опубликовала обложку клипа.





Режиссер выложил фото из бекстейджа.

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