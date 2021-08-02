Британка порезалась лезвием, его спрятали под объявлением "Маски не работают"
22-летняя Лейла Стоукс сорвала объявление о коронавирусе и порезала руку
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на BBC .
Лейла заметила плакат с надписью "Маски не работают" в городе Кардиффе. Девушка решила убрать плакат.
Она сорвала плакат и заметила, как из ее руки течет кровь. Оказалось, что с задней стороны было лезвие.
Девушка очистила, по ее словам, глубокий разрез, и обратилась к врачу.
"Я думала, что лезвия за плакатами - это городская легенда. Я не могла поверить, что это случилось со мной", - рассказывала Лейла.
В полиции отметили, что расследуют инцидент.
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