Британка порезалась лезвием, его спрятали под объявлением "Маски не работают"

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на BBC .

Лейла заметила плакат с надписью "Маски не работают" в городе Кардиффе. Девушка решила убрать плакат.

Она сорвала плакат и заметила, как из ее руки течет кровь. Оказалось, что с задней стороны было лезвие.

Девушка очистила, по ее словам, глубокий разрез, и обратилась к врачу.

"Я думала, что лезвия за плакатами - это городская легенда. Я не могла поверить, что это случилось со мной", - рассказывала Лейла.

В полиции отметили, что расследуют инцидент.

