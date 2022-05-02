Британка, ожидавшая из Украины свою подругу, раскрасила дом в сине-желтые цвета

Об этом сообщает BBC.



Миссис Платингс ждала Кристину Корниюк из Киева. Она получила разрешение на пребывание в Великобритании по специальной схеме спонсорства Украины. Они встретились в воскресенье (1 мая).



"Это ощущение правда, правда чудесное. Это немного сюрреалистично. И в это довольно трудно поверить", – сказала миссис Платингс.



Женщина сказала, что выкрасила свой дом в сине-желтые цвета, чтобы "заявить" о российском вторжении. Она дружит с Кристиной Корниюк три года, и в последний раз они виделись в начале февраля.



"Я всегда хотела, чтобы она приехала и я показала ей Кембридж. Жаль, что это произошло в этой ситуации, но в целом мы счастливы, что она в безопасности. Я надеюсь, что она сможет извлечь из этого максимум, найдет здесь друзей и вместо того, чтобы потерять свою страну, получит другое сообщество. Тогда, надеюсь, мы все сможем посетить ее в Украине, когда все это закончится", - сказала миссис Платингс.



Кристина рассказала, что волнуется за своих родителей, которые остались в Киеве. Она не смогла их убедить, и они остались в Украине.



"Я очень старалась их убедить. Я имею в виду, что мы все взрослые, и у нас есть ответственность за свою жизнь, поэтому они решили остаться, и я не смогла их убедить", - сказала она.

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