Британия запретила своим компаниям оказывать РФ услуги по управленческому консалтингу, бухгалтерскому делу и пиару

Об этом сообщается на официальном правительственном портале Великобритании.



По предварительным данным, министр иностранных дел Лиз Трасс объявила о прекращении экспорта в Россию консультационных, бухгалтерских и PR-услуг Великобритании в рамках нового пакета санкций. Эти ограничения отключают российские предприятия от ведения бизнеса с секторами Британии, являющимися критическими для экономики РФ, поскольку составляют 10% российского импорта.







"Ведение бизнеса с режимом Путина является моральным банкротом и помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания всей Украине. Урезание доступа России к британским услугам создаст большее давление на кремль и в конечном итоге поможет обеспечить неудачу Путина в войне", - прокомментировала госпожа Трасс.



Кроме того, она объявила о 63 новых санкциях, под которые подпадают некоторые российские актеры и основные медиаорганизации. Ограничения заморозят их активы и запретят передвижение по стране.



В частности, будут заблокированы российские пропагандистские ресурсы RT и Sputnik.

Эти торговые точки уже сняли с эфира в Британии. Кроме того, правительство Королевства запретило компаниям вести с ними бизнес, а также начало отключение их вебсайтов, аккаунтов в социальных сетях и приложений.



Кроме того, новым санкциям подверглись сотрудники российского Первого канала.

В частности, это Евгений Поддубный, военный корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании, Александр Коц, военный корреспондент газеты "Комсомольская правда", и Дмитрий Стешин, специальный корреспондент той же "Комсомольской правды".



Также под санкциями оказались российский медиахолдинг ВГТРК, информационное агентство InfoRos, пропагандистский сайт SouthFront и онлайн-журнал Fundation Strategic Culture.

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