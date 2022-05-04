Британия запретила своим компаниям оказывать РФ услуги по управленческому консалтингу, бухгалтерскому делу и пиару
В рамках нового пакета санкций Великобритания запретила экспорт услуг в Россию, в том числе в сфере управленческого консалтинга, связей с общественностью и бухгалтерского учета
Об этом сообщается на официальном правительственном портале Великобритании.
По предварительным данным, министр иностранных дел Лиз Трасс объявила о прекращении экспорта в Россию консультационных, бухгалтерских и PR-услуг Великобритании в рамках нового пакета санкций. Эти ограничения отключают российские предприятия от ведения бизнеса с секторами Британии, являющимися критическими для экономики РФ, поскольку составляют 10% российского импорта.
"Ведение бизнеса с режимом Путина является моральным банкротом и помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания всей Украине. Урезание доступа России к британским услугам создаст большее давление на кремль и в конечном итоге поможет обеспечить неудачу Путина в войне", - прокомментировала госпожа Трасс.
Кроме того, она объявила о 63 новых санкциях, под которые подпадают некоторые российские актеры и основные медиаорганизации. Ограничения заморозят их активы и запретят передвижение по стране.
В частности, будут заблокированы российские пропагандистские ресурсы RT и Sputnik.
Эти торговые точки уже сняли с эфира в Британии. Кроме того, правительство Королевства запретило компаниям вести с ними бизнес, а также начало отключение их вебсайтов, аккаунтов в социальных сетях и приложений.
Кроме того, новым санкциям подверглись сотрудники российского Первого канала.
В частности, это Евгений Поддубный, военный корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании, Александр Коц, военный корреспондент газеты "Комсомольская правда", и Дмитрий Стешин, специальный корреспондент той же "Комсомольской правды".
Также под санкциями оказались российский медиахолдинг ВГТРК, информационное агентство InfoRos, пропагандистский сайт SouthFront и онлайн-журнал Fundation Strategic Culture.
- Великобритания готовит для Украины военную помощь еще на £300 миллионов
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное