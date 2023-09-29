Британия заморозила активы и запретила въезд оккупационным руководителям ВТО Украины в рамках новых санкций против РФ

Об этом сообщает The Guardian.

Такие ограничения введены в рамках более широких санкций против так называемых глав российских оккупационных администраций в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму, которым теперь запрещен въезд в Великобританию, а их активы заморожены.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания никогда не признает претензий России на территорию Украины.

В частности, в ответ на попытки России использовать псевдовыборы, чтобы легитимизировать свой незаконный контроль над Херсоном, Запорожьем, Донецком, Луганском и Крымом, которые являются частью суверенной территории Украины, Великобритания ввела одиннадцать новых статусов. Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.

Великобритания также внесла в список санкций министра по чрезвычайным ситуациям России Александра Куренкова, секретаря ЦИК России Наталию Алексеевну Бударину, главу так называемой Херсонской ОГА Андрея Алексиенко и главу "избирательной комиссии" в Херсоне Марину Захарову.

"В последней тщетной попытке нормализовать нелегитимный контроль России над суверенной украинской территорией, Россия организовала незаконные фиктивные "выборы" в начале этого месяца. Эти выборы являются очередным нарушением территориальной целостности Украины и Устава ООН. Ранее в этом месяце Великобритания подтвердила Совету Безопасности ООН доказательства того, что результаты были заранее определены", – говорится в сообщении.

В целом, Великобритания ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц в рамках своего режима санкций против России, более 1600 из которых находились под санкциями после полномасштабного вторжения Путина. Это включает в себя 29 банков, на которые приходится более 90% российского банковского сектора, и 129 олигархов, общий капитал которых на момент вторжения составил около 145 миллиардов фунтов стерлингов. Более 20 миллиардов фунтов стерлингов двусторонней торговли между Великобританией и Россией (данные за 2021 год) сейчас находятся под полными или частичными санкциями, и российского импорта в Великобританию упало на 98,2%, а экспорта Великобритании в Россию – на 77,4% .