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Британия закупит у Швеции САУ Archer вместо предоставленных Украине артсистем AS90

16 мартa, 2023 четверг
19:00
Новости

В рамках соглашения со Швецией британская армия получит современные самоходные артиллерийские установки вместо предоставленных Украине

Об этом сообщили в британском правительстве

Армия Великобритании заменит предоставленные Украине AS90 новыми тяжелыми артиллерийскими установками Archer. Первые 14 артсистем Archer в этом месяце будут переданы в собственность британской армии, а полностью их введут в эксплуатацию до апреля следующего года. Archer станут временной заменой 32 артиллерийским системам AS90, предоставленным Великобританией Вооруженным Силам Украины.

Шведские САУ Archer имеют вдвое больший максимальный радиус действия, чем AS90, большую операционную мобильность, доступность и сокращенное время готовности к бою (20 секунд) и готовности к движению после стрельбы (20 секунд). Ими могут управлять 3-4 члена экипажа, они имеют высшую максимальную скорость – 70 км/ч, в отличие от нынешних 53 км/ч.

Archer может стрелять несколькими типами артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, включая снаряды повышенной дальности и высокоточные противотанковые снаряды.

"Продолжая удваивать нашу непоколебимую поддержку Украины, крайне важно, чтобы мы одновременно пополняли наши возможности дома. Артиллерийские системы Archer мощные, защитные и могут быть быстро развернуты. Это соглашение с близким европейским союзником удовлетворит требования британской армии, пока не вступит в силу Mobile Fires программа, над ускорением которой мы упорно работаем", – отметил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Великобритания и Швеция также согласились сотрудничать по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, предоставленных Украине.

  • В четверг, 16 марта, Владимир Зеленский по телефону пообщался с британским премьером Риши Сунаком. После разговора отметил, что "конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины".

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