Об этом пишут Reuters.

Великобритания заблокировала веб-трансляцию неформального заседания Совета Безопасности ООН об Украине, на котором должна выступить уполномоченная России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на ее арест по обвинению в военных преступлениях.

Встреча будет посвящена эвакуации детей из зоны боевых действий. Во вторник сообщалось, что Мария Львова-Белова примет участие в ней виртуально. Такие заседания не проводятся в зале заседаний Совета Безопасности, и все 15 членов Совета должны согласиться с тем, чтобы Организация Объединенных Наций транслировала их в Интернете.

"Она не должна использовать площадку ООН для распространения дезинформации, - заявил представитель британской миссии в ООН в Нью-Йорке. - "Если она хочет дать отчет о своих действиях, она может сделать это в Гааге".