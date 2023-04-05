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Британия заблокировала веб-трансляцию заседания Совбеза ООН из-за выступления на нем Львовской-Беловой

5 апреля, 2023 среда
07:47
Мир

Великобритания заблокировала веб-трансляцию заседания Совбеза ООН, на котором должна выступить уполномоченная по делам детей в РФ Мария Львова-Белова

Об этом пишут Reuters.

Великобритания заблокировала веб-трансляцию неформального заседания Совета Безопасности ООН об  Украине, на котором должна выступить уполномоченная России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на ее арест по обвинению в военных преступлениях.

Встреча будет посвящена эвакуации детей из зоны боевых действий. Во вторник сообщалось, что Мария Львова-Белова примет участие в ней виртуально. Такие заседания не проводятся в зале заседаний Совета Безопасности, и все 15 членов Совета должны согласиться с тем, чтобы Организация Объединенных Наций транслировала их в Интернете.

"Она не должна использовать площадку ООН для распространения дезинформации, - заявил представитель британской миссии в ООН в Нью-Йорке. - "Если она хочет дать отчет о своих действиях, она может сделать это в Гааге".

  • Напомним, Совет ООН по правам человека на сессии во вторник принял резолюцию, где осудил нарушение Россией прав человека в Украине, в частности, депортацию детей с временно оккупированных территорий.
Россия
ООН
Совет безопасности ООН
Великобритания
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