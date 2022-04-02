Британия заблокировала использование частного самолета, связанного с российским олигархом
Великобритания не допустила вылет еще одного частного самолета, имеющего связи с российскими олигархами
Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, сообщает Reuters .
"Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как заработавшие миллионы благодаря покровительству Путина спокойно живут, пока проливается невинная кровь", - написал Шаппс.
Министерство транспорта Британии рассказало, что выдало сообщения для летчиков, чтобы предотвратить вылет самолета из лондонского аэропорта Лутон. Самолет останется в аэропорту, пока чиновники дополнительно выясняют, подпадает ли он под действие недавнего санкционного законодательства, запрещающего вылет всех самолетов, связанных с Россией после ее вторжения в Украину.
Департамент уже задержал один вертолет ООО "ХелиКо Групп" и два частных самолета. Два самолета принадлежат Евгению Швидлеру, бизнес-партнеру Романа Абрамовича - миллиардеру, попавшему под антироссийские санкции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное