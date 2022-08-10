Об этом сообщат в Reuters со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Я поручила официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия своей страны. В последние месяцы мы наблюдаем все более агрессивное поведение и риторику со стороны Пекина, угрожающих миру и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующий шаг ведомство сделало после того, как Китай продолжил свои крупнейшие в истории учения вокруг острова Тайвань.

"Соединенное Королевство призывает Китай разрешать любые разногласия мирными средствами, без угрозы или применения силы или принуждения", - добавила Лиз Трасс.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США".

После визита Нэнси Пелоси Китай не решился на военный конфликт, но начал экономическую блокаду Тайваня, считающего собственной территорией.

5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси, а уже 6 августа страна начала новые учения в Желтом море.

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