Британия вызвала посла Китая из-за действий относительно Тайваня
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вызвала посла Китая в Великобритании Чжэн Цзегуана, чтобы он объяснил действия Пекина по Тайваню после визита Нэнси Пэлоси
Об этом сообщат в Reuters со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Я поручила официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия своей страны. В последние месяцы мы наблюдаем все более агрессивное поведение и риторику со стороны Пекина, угрожающих миру и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.
Отмечается, что соответствующий шаг ведомство сделало после того, как Китай продолжил свои крупнейшие в истории учения вокруг острова Тайвань.
"Соединенное Королевство призывает Китай разрешать любые разногласия мирными средствами, без угрозы или применения силы или принуждения", - добавила Лиз Трасс.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США".
- После визита Нэнси Пелоси Китай не решился на военный конфликт, но начал экономическую блокаду Тайваня, считающего собственной территорией.
- 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси, а уже 6 августа страна начала новые учения в Желтом море.
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