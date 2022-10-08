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Британия выступила против тайного голосования с осуждением "референдумов" в ГА ООН, которого хотела Россия

8 октября, 2022 суббота
14:15
война с Россией

Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд в пятницу, 7 октября, выступила против предложения российской стороны организовать тайное голосование за резолюцию с осуждением псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины в Генеральной Ассамблее

Об этом сообщает издание Reuters.

Стало известно, что во вторник-среду Генассамблея ООН должна проголосовать за проект резолюции, осуждающей "незаконные так называемые референдумы" и "попытку незаконной аннексии" России. В нем также подтверждаются суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины.

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В письме к государствам-членам ООН в начале этой недели посол России в ООН Василий Небензя лоббировал тайное голосование, утверждая, что из-за "давления Запада", некоторым странам может быть трудно высказать свою позицию публично.

В ответ на это посол Британии в ООН Барбара Вудворд заявила, что правила Генеральной Ассамблеи четко определяют, что тайное голосование "противоречило бы сложившемуся в течение десятилетий прецеденту и подорвало бы практику наиболее представительного совещательного органа в мире".

В свою очередь Небензя предложил вынести на отдельное публичное голосование Генассамблеи то, проводить ли тайное голосование за резолюцию с осуждением "референдумов".

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