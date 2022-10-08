Британия выступила против тайного голосования с осуждением "референдумов" в ГА ООН, которого хотела Россия
Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд в пятницу, 7 октября, выступила против предложения российской стороны организовать тайное голосование за резолюцию с осуждением псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины в Генеральной Ассамблее
Об этом сообщает издание Reuters.
Стало известно, что во вторник-среду Генассамблея ООН должна проголосовать за проект резолюции, осуждающей "незаконные так называемые референдумы" и "попытку незаконной аннексии" России. В нем также подтверждаются суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины.
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В письме к государствам-членам ООН в начале этой недели посол России в ООН Василий Небензя лоббировал тайное голосование, утверждая, что из-за "давления Запада", некоторым странам может быть трудно высказать свою позицию публично.
В ответ на это посол Британии в ООН Барбара Вудворд заявила, что правила Генеральной Ассамблеи четко определяют, что тайное голосование "противоречило бы сложившемуся в течение десятилетий прецеденту и подорвало бы практику наиболее представительного совещательного органа в мире".
В свою очередь Небензя предложил вынести на отдельное публичное голосование Генассамблеи то, проводить ли тайное голосование за резолюцию с осуждением "референдумов".
- Напомним: 20 сентября кафиры в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон. Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
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