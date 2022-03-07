Британия выделяет дополнительные $100 млн помощи Украине из-за вторжения РФ
Правительство Великобритании предоставит Украине $100 млн финансовой поддержки в связи с полномасштабным нападением РФ
Об этом заявила пресс-служба правительства Великобритании.
"Великобритания выделяет дополнительно $100 млн непосредственно в украинский правительственный бюджет, чтобы смягчить финансовое давление, созданное неспровоцированным и незаконным вторжением России", - говорится в сообщении.
Грант можно использовать для выплаты зарплат госслужащим, пенсий, поддержки сетей соцзащиты. Средства будут предоставлены через Всемирный банк.
Грант станет дополнительной помощью для поставки Украине противотанковых ракет, подготовки британских солдат и предоставления гуманитарной помощи на сумму 120 млн фунтов стерлнгов.
Кроме того, 7 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится с президентами Канады и Нидерландов Джастином Трюдо и Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине.
"Они также посетят базу Королевских ВВС, чтобы встретиться с военнослужащими Вооруженных Сил Великобритании", - отметили в британском правительстве.
- Напомним, Великобритания предлагает выкинуть Россию из Интерпола.
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