Британия выделяет дополнительные $100 млн помощи Украине из-за вторжения РФ

Об этом заявила пресс-служба правительства Великобритании.



"Великобритания выделяет дополнительно $100 млн непосредственно в украинский правительственный бюджет, чтобы смягчить финансовое давление, созданное неспровоцированным и незаконным вторжением России", - говорится в сообщении.



Грант можно использовать для выплаты зарплат госслужащим, пенсий, поддержки сетей соцзащиты. Средства будут предоставлены через Всемирный банк.



Грант станет дополнительной помощью для поставки Украине противотанковых ракет, подготовки британских солдат и предоставления гуманитарной помощи на сумму 120 млн фунтов стерлнгов.



Кроме того, 7 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится с президентами Канады и Нидерландов Джастином Трюдо и Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине.



"Они также посетят базу Королевских ВВС, чтобы встретиться с военнослужащими Вооруженных Сил Великобритании", - отметили в британском правительстве.

Напомним, Великобритания предлагает выкинуть Россию из Интерпола.

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