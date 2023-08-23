Британия выделит Украине $245 млн для закупки ядерного топлива

Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что в результате российских ударов по энергетической системе в Украине возросла зависимость от атомных электростанций, которые до начала полномасштабного вторжения обеспечивали потребности в электроэнергии около половины.

По словам министра энергетики Британии, помощь будет гарантировать, что в Украину в будущем ядерное топливо не будет поступать из РФ.

"Эти деньги будут гарантировать, что оно будет поступать из гораздо более надежных источников", - заявил Шаппс.

По его словам, одним из поставщиков станет отчасти британский консорциум по производству ядерного топлива Urenco.