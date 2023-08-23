Британия выделит Украине $245 млн для закупки ядерного топлива
Министр энергетики Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил, что страна предоставит Украине 245 миллионов долларов для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе британских
Об этом информирует Reuters.
Отмечается, что в результате российских ударов по энергетической системе в Украине возросла зависимость от атомных электростанций, которые до начала полномасштабного вторжения обеспечивали потребности в электроэнергии около половины.
По словам министра энергетики Британии, помощь будет гарантировать, что в Украину в будущем ядерное топливо не будет поступать из РФ.
"Эти деньги будут гарантировать, что оно будет поступать из гораздо более надежных источников", - заявил Шаппс.
По его словам, одним из поставщиков станет отчасти британский консорциум по производству ядерного топлива Urenco.
- Ранее разведка Британии оценила угрозу атак России на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой: удары РФ по энергетической инфраструктуре, вероятно, продолжатся, однако Украине хватит запасов топлива в течение зимнего периода.
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