Британия выделит Украине 1 млрд фунтов стерлингов на торговые и инвестиционные проекты
В среду, 8 декабря, в Лондоне состоялось подготовительное заседание диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании, в ходе которого стороны договорились о выделении 1 млрд фунтов стерлингов (более $1,32 млрд, - ред.) на общие торговые и инвестиционные проекты
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
Во время разговора в Лондоне главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Лиз Трасс британская сторона сообщила, что дополнительно выделит 1 млрд. фунтов стерлингов на реализацию торговых и инвестиционных проектов с Украиной.
"Средства, которые направит британское Агентство по гарантированию экспортных кредитов (UK Export Finance), могут быть использованы в ряде сфер, в том числе в сфере здравоохранения, инфраструктуры и "зеленой" энергетики", - сообщают в МИД.
На заседании стороны договорились о работе над увеличением объемов торговли и привлечением новых инвестиций.
Также Украина и Британия договорились углубить политический диалог, сотрудничество в сфере обороны, безопасности, IT, климата, энергетики, межчеловеческих контактов и культурно-гуманитарного взаимодействия. Отдельно страны договорились работать над выполнением задач Крымской платформы.
О выделении Британией средств для Украины написал также и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что это отличные новости для Украины.
"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", - написал Зеленский. в Twitter.
Кулеба назвал заключенное Зеленским и Джонсоном прошлогоднее соглашение "историческим" и "открывшим новый этап отношений Украины и Великобритании".
"В прошлом году президент Владимир Зеленский и премьер-министр Борис Джонсон заключили историческое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое открыло новый этап отношений Украины и Великобритании. За этот год наши государства почти вдвое увеличили объемы торговли, существенно укрепили сотрудничество в противодействии вызовам безопасности, начали воплощение новых проектов для продвижения интеграции Украины в ЕС и НАТО", - отметил Кулеба.
- Напомним, в октябре 2020 года Зеленский и Джонсон подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
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