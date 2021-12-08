Британия выделит Украине 1 млрд фунтов стерлингов на торговые и инвестиционные проекты

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.



Во время разговора в Лондоне главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Лиз Трасс британская сторона сообщила, что дополнительно выделит 1 млрд. фунтов стерлингов на реализацию торговых и инвестиционных проектов с Украиной.



"Средства, которые направит британское Агентство по гарантированию экспортных кредитов (UK Export Finance), могут быть использованы в ряде сфер, в том числе в сфере здравоохранения, инфраструктуры и "зеленой" энергетики", - сообщают в МИД.



На заседании стороны договорились о работе над увеличением объемов торговли и привлечением новых инвестиций.



Также Украина и Британия договорились углубить политический диалог, сотрудничество в сфере обороны, безопасности, IT, климата, энергетики, межчеловеческих контактов и культурно-гуманитарного взаимодействия. Отдельно страны договорились работать над выполнением задач Крымской платформы.

О выделении Британией средств для Украины написал также и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что это отличные новости для Украины.

"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", - написал Зеленский. в Twitter.

Кулеба назвал заключенное Зеленским и Джонсоном прошлогоднее соглашение "историческим" и "открывшим новый этап отношений Украины и Великобритании".



"В прошлом году президент Владимир Зеленский и премьер-министр Борис Джонсон заключили историческое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое открыло новый этап отношений Украины и Великобритании. За этот год наши государства почти вдвое увеличили объемы торговли, существенно укрепили сотрудничество в противодействии вызовам безопасности, начали воплощение новых проектов для продвижения интеграции Украины в ЕС и НАТО", - отметил Кулеба.