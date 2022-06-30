Британия выделит еще $1,2 млрд на военную помощь Украине

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление офиса Бориса Джонсона.

Издание сообщает, что об увеличении финансирования Борис Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде 30 июня.

Помощь будет направлена на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

В офисе Джонсона сообщили, что дополнительное оборудование является первым шагом к тому, чтобы Украина могла перейти в наступление против российских войск. На прошлой неделе Великобритания также объявила о новой программе подготовки украинских вооруженных сил.

Издание отмечает, что дополнительное финансирование увеличивает всеобщую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. Это самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.

23 июня правительство Великобритании объявило о введении против России новых санкций, касающихся экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РФ фунта стерлингов и банкнот ЕС.

26 июня в Британии сообщили , что страна станет гарантом кредита Украине от Всемирного банка на сумму 525 млн долларов.

29 июня Великобритания дополнительно выделила 1000 военных и один из двух своих новейших авианосцев для обороны Эстонии.

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