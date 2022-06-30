Британия выделит еще $1,2 млрд на военную помощь Украине
Великобритания почти удвоит свою военную поддержку Украине. Страна выделит еще 1,2 млрд долларов, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление офиса Бориса Джонсона.
Издание сообщает, что об увеличении финансирования Борис Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде 30 июня.
Помощь будет направлена на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.
В офисе Джонсона сообщили, что дополнительное оборудование является первым шагом к тому, чтобы Украина могла перейти в наступление против российских войск. На прошлой неделе Великобритания также объявила о новой программе подготовки украинских вооруженных сил.
Издание отмечает, что дополнительное финансирование увеличивает всеобщую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. Это самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.
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