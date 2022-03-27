Британия выделит 3 млн фунтов украинским ученым и приостановит сотрудничество с россиянами

Об этом сообщается на сайте британского правительства.



Украинские граждане, занимающиеся академическими исследованиями, получат пакет поддержки в размере 3 миллионов фунтов стерлингов, чтобы продолжить свою жизненно важную работу в Великобритании.



Новая стипендиальная программа Researchers at Risk поддержит убегающих от войны украинских исследователей, а также тех, кто уже находится в Британии, и не может вернуться домой.



"Стипендии будут обеспечивать заработную плату, исследования и расходы на проживание до двух лет для этих исследователей, и будут доступны во всех дисциплинах для докторантов или имеющих эквивалентный опыт с целью поддержки Украины в сохранении ее исследовательской экосистемы", - говорится в сообщении правительства .



В целях дальнейшей изоляции путинской России на фоне ее вторжения в Украину правительство также прекращает финансирование всех исследовательских программ, имеющих связи с российскими государственными и институциональными сотрудниками, и остановит все текущие проекты, которые могут обеспечить прямую выгоду российскому режиму. Великобритания также не будет финансировать какие-либо новые совместные проекты с Россией через свои исследовательские и инновационные организации.

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