Британия выделит 2,3 млрд фунтов в помощь Украине в 2023 году

Об этом передает The Guardian со ссылкой на заявление Уоллеса.

"Еще 2,3 млрд фунтов стерлингов поддержки в следующем году, и в этом мы убедимся, что у них есть системы вооружения, которые им нужны, и Соединенное Королевство поможет им купить их в других странах мира. Мы обеспечим системами оружия, соответствующими их советским эпохам, недавно мы пожертвовали тысячи противовоздушных ракет, чтобы мы могли сбивать этих беспилотников", - отметил министр.

По словам Уоллеса, в то же время Великобритания предоставляет свои знания и опыт для обеспечения лучшей противовоздушной обороны на земле и делает все возможное, чтобы Украина могла отбросить силы России.

"Я заметил вчерашние комментарии Гордона Брауна, что очень важно, мы должны указать и напомнить миру, что мы видим, как Россия нарушает международное право, систематически участвует в военных преступлениях, изнасилованиях и подобном, и нельзя игнорировать, что мы все должны противостоять этому и убедиться, что Россия понимает, что если она не прекратит то, что делает сейчас, это будет иметь долгосрочные последствия", - добавил он.

К концу 2022 г. в Британии будет завершена подготовка почти 10 тыс. украинских военных, а с 1 января 2023 г. подготовку начнут еще 19 200 солдат и офицеров.

19 декабря британское правительство сообщило, что в следующем году страна планирует передать украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов.