English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Британия выделила Украине более 424 млн евро на зарплаты бюджетникам

Британия выделила Украине более 424 млн евро на зарплаты бюджетникам

30 июня, 2022 четверг
20:40
Экономика

Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка на сумму 446,8 млн евро, из которых 424,6 млн евро гарантировала Британия

Об этом сообщило Министерство финансов Украины

В рамках проекта Всемирного банка Украина получила кредит на общую сумму 446,8 млн. евро. Речь о проекте "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". В рамках выделенного финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, привлеченные средства позволят обеспечить финансирование для работников бюджетной сферы. То есть они будут направлены на возмещение расходов госбюджета. В частности, речь идет об обеспечении оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях.

  • Министерство финансов рассчитывает привлечь в июне $4,8 млрд, а в целом до конца года - $20 млрд от международных партнеров

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Читайте также:
29 июня, 2022 среда
В Черном море идет операция на острове Змеином, - ОК "Юг"
29 июня, 2022 среда
Итальянская полиция задержала три гаубицы PzH 2000, которые, вероятно, направлялись в Украину
Путін
30 июня, 2022 четверг
Путин предупредил Финляндию и Швецию о развертывании сил НАТО
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.39
    Покупка 34.39
    Продажа 35.15
  • EUR
    Покупка 35.75
    Продажа 36.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
30 июня
22:11
Американцы показали спутниковые снимки Змеиного после бегства россиян
22:08
Польша осуждает Беларусь за вандализм над польскими могилами
22:01
В Гомеле к 7 суткам ареста приговорили волонтерку, которая помогала организовать праздник для украинских детей
21:26
"Если Зеленский хочет к кому обратиться, то делает это публично": Никифоров прокомментировал заявление Видодо о "послании" для Путина
21:25
газ
Впервые в истории: в июне 2022 года страны ЕС импортировали больше газа из США, чем из России
21:19
Владимир Путин
Путина единственного из участников Каспийского саммита не встретили у трапа самолета
21:15
Премьер-министр Чехии Петр Фиала стал новым главой Совета Евросоюза
20:34
На фото Джоко Видодо и Владимир Зеленский.
Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского
20:18
МИД Украины заявил, что Россия нарушает Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
20:07
В Северодонецке россияне назначили "гауляйтера", у которого 9 классов образования – Гайдай
19:48
Штаб-квартиру программы оборонных инноваций НАТО разместят в Эстонии и Британии
19:41
На фото Денис Шмигаль и Валери Пекресс
Парижский регион Франции поможет восстанавливать Киевщину и Черниговщину
19:40
Беларусь объявила безвиз для граждан Польши
19:40
Россияне планируют запустить из Мелитополя в Джанкой поезд и использовать людей как живой щит, - мэр Федоров
19:36
Петиция против отключения Эспрессо, 5 канала и Прямого набирает нужное количество голосов, но пользователи жалуются на "технические неурядицы"
19:29
Оккупанты перегруппировываются на Славянском направлении, имеют частичный успех в Лисичанске, – Генштаб
19:28
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 28-30 июня
18:50
Сбербанк
Акции Сбербанка упали на 7% после отказа учреждения платить дивиденды
18:46
Украина получила премии Евросоюза в области культурного наследия
18:39
Нафтогаз в июле планирует увеличить импорт горючего до 15,6 тыс. тонн, - Витренко
18:33
Оккупанты обстреляли Донетчину - двое убитых, ранен 5-летний ребенок
18:31
Джастин Трюдо
Канада предоставит Украине 39 бронемашин боевой поддержки, - Трюдо
18:20
95-я бригада ДШВ показала, как уничтожает российскую колонну с боекомплектом
18:20
россия хакер
Украину атакуют хакеры, финансируемые Россией, - Госспецсвязи
18:02
"Демобилизация стоит $20 тыс.": оккупанты готовы платить, чтобы сбежать из войны, - перехват СБУ
17:53
В Харьковской области от обстрела оккупантами поселка Печенеги погиб 50-летний мужчина, ранена пожилая женщина, - поселковый глава
17:53
Эксклюзив
Системы ПВО, наступательное оружие: Байден анонсировал помощь Украине на $800 млн и прокомментировал возможные сроки завершения войны
17:51
Ольга Стефанишина
НАТО не хватает коллективной решимости пересечь красные линии России, - Стефанишина
17:43
Эксклюзив
"Стугна" остановила танковую атаку врага - это можно вносить в хрестоматию, - командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол
17:41
Чехия продолжит выплачивать пособие для украинских беженцев
17:39
Американский певец Ар Келли, обладатель трех "Грэмми", приговорен к 30 заключению за сексуальное насилие
17:33
Франция предоставит Украине еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar
17:33
Путин: Россия открыта к диалогу о нераспространении ядерного оружия
17:26
Чехия уменьшит у себя присутствие студентов из России и Беларуси
17:11
Зеленский обсудил со Штайнмайером наращивание оборонной поддержки Украины
17:09
Приднестровье
В Приднестровье мужчин агитируют подписывать контракты с ВС РФ, - разведка
17:08
"Если Путин разрушит Украину – нам всем можно собирать вещи и уходить из Европы", - Джуди Демпси
16:59
Более 5 млн украинцев стали беженцами, около 16 млн нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН
16:47
"Будет поражение России": Байден рассказал о потерях оккупантов от давления Запада и подтвердил поддержку Украине "сколько потребуется"
16:47
Эксклюзив
Столтенберг
Война России с НАТО будет колоссальной, поэтому мы помогаем Украине, чтобы предотвратить больший конфликт, - Столтенберг
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV