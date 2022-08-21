Об этом идет речь в прессрелизе на сайте правительства Великобритании.

Из 36 миллионов фунтов стерлингов, которые выделили гуманитарную помощь, 15 млн направят для украинцев, которые находятся в Украине и Польше.

"15 миллионов фунтов стерлингов поддержат до 200 000 наиболее уязвимых слоев населения, пострадавших от вторжения России. Это касается детей, стариков и людей с ограниченными возможностями. Международная гуманитарная организация Mercy Corps будет работать с массовыми группами гражданского общества, чтобы оказать экстренную помощь для удовлетворение основных потребностей, включая еду, воду и санитарию, психологическую поддержку и услуги по уходу за детьми", – говорится в пресс-релизе.

В начале августа СМИ сообщали, что Великобритания предоставит Украине кредит в размере 3 млн. фунтов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb