Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании.

О новых санкциях Британии против России объявил министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли. По его словам, 14 новых пунктов, добавленных в режим санкций, касаются россиян, причастных к принудительной депортации украинских детей.

В частности, Лондон применил ограничения в отношении министра культуры России Ольги Любимовой и министра образования Сергея Кравцова.

"Эти лица сыграли коварную роль в рассчитанной программе России депортации, направленной на уничтожение украинской культурной и национальной идентичности. Более 19 тысяч украинских детей были принудительно депортированы российскими властями в Россию или на временно контролируемую ею территорию", - отмечают в британском правительстве.

Кроме того, под новые санкции попали два российских пропагандиста, ответственных за распространение пропаганды, направленной на разжигание насилия и ненависти к украинскому народу. Среди них - Антон Красовский, бывший ведущий Russia Today, который в прямом эфире призвал топить и сжигать украинских детей .

"В ужасной программе принудительной депортации детей и полной ненависти пропаганде мы видим настоящее намерение Путина - стереть Украину с карты мира. Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает режим Путина, включая тех, кто видит уничтожение Украины, распад ее национальной идентичности и ее будущего", - прокомментировал новые санкции глава МИД министр Британии Джеймс Клеверли.

Он добавил, что его страна и международные партнеры ввели самый строгий пакет санкций, когда-либо налагавшихся на большую экономику.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения под санкции попали более 1600 физических и юридических лиц РФ.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции , осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом.

Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, освободили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр Национального Сопротивления. сообщил , что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую республику Калмыкию около 280 детей.