Об этом говорится в британском ведомстве .

Минфин Британии ввел санкции против Ивана Маслова, руководителя ЧВК в Мали, Андрея Манделя, Михаила Потепкина и компаний Al Solag Mining Company Ltd, Meroe Gold и М-Invest в Судане.

Кроме этого, в список попали связанные с действиями Вагнера в Южно-Африканской Республике два человека, а именно Михаил Потепкин и Андрей Мандель.

Также министерство Великобритании ввело санкции в Центральноафриканской Республике против Александра Иванова, Александра Малолетка, Виталия Перфилева, Константина Пикалова, Дмитрия Сытого и предприятия LOBAYE INVEST SARLU, SYTII и Sewa Security Services, связанных с частной деятельностью российской компании.

Уточняется, что ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в Великобританию.

Что известно о вагнеровцах в Африке

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня военный эксперт Михаил Самусь заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может использовать вагнеровцев для проектов в Африке, но Украине они не будут угрожать.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало – обсудили деструктивное влияние вагнеровцев в Африке.

6 июля сотни вагнеровцев на двух самолетах покинули Центральноафриканскую республику и вылетели в Москву, писало издание Jeune Afrique.

16 июля разведка Великобритании сообщила , что Российская Федерация, вероятно, готова поддержать амбиции ЧВК Вагнера по поводу ее широкого присутствия в Африке.

17 июля стало известно, что сотни боевиков ЧВК Вагнера прибыли на ротацию в Центральноафриканскую Республику.