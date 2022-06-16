Британия ввела санкции против патриарха Кирилла и ряда прокремлевских преступников
Под новую волну санкций, кроме Кирилла, попали и другие союзники Путина, военные командиры и российские и мьянмские торговцы оружием
Об этом информирует пресс-служба власти Великобритании.
За поддержку российской военной агрессии под санкции попал глава РПЦ патриарх Кирилл.
Кроме того, под новую волну санкций попала уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова за причастность к принудительной депортации украинских детей. Львов-Белов обвиняется в том, что она позволила насильственно вывезти 2000 детей из Луганской и Донецкой областей и организовала принудительное усыновление маленьких украинцев в России.
"Мы не устанем защищать свободу и демократию, продолжать давление на Путина, пока Украина не добьется успеха", - прокомментировала министерша иностранных дел Британии Лиз Трасс.
Новые санкции также затронули:
- Депутата Московской городской думы, члена политической элиты Путина Сергея Савостьянова за публичную поддержку войны Путина в Украине
- Алексея Исайкина, президента и члена правления группы "Волга-Днепр", российской транспортной компании, осуществляющей масштабные авиаперевозки. С этой компанией правительство России заключило контракт на создание воздушных мостов, перевозящих стратегически важные грузы.
- Четырех военных полковников 64-й отдельной мотострелковой бригады - подразделения, которое, как известно, убивало, насиловало и истязало мирных жителей Бучи
Под санкции также попали члены так называемого "Комитета спасения за мир и порядок" - организации, которая сотрудничает с российской армией для поддержки оккупации Херсонской области.
Кроме того, новые ограничения затрагивают организации, ответственные за поставку деталей для самолетов Вооруженным силам Мьянмы. Санкции будут ограничивать военную хунту Мьянмы, в значительной степени зависящую от российских авиационных ресурсов, и отрежет Путина от получения прибыли от продаж, финансирующих его военную машину.
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