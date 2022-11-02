Британия ввела санкции против четырех российских олигархов за финансирование войны

Об этом информирует правительство Британии .

"Сегодня мы налагаем санкции на еще четырех олигархов, которые возлагаются на Путина во власти и, в свою очередь, финансируют его военную машину", – отметил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

Клеверли заявил, что Путин продолжает опираться на избранную элиту, чтобы сохранить контроль над промышленным комплексом и поддерживать незаконное вторжение РФ в Украину.

Сегодняшнее расширяющее санкции касается более 1200 человек и 120 организаций, в том числе более 120 олигархов с состоянием более 140 миллиардов фунтов стерлингов.

Сообщается, что санкции ввели в отношении двух партнеров олигарха Романа Абрамовича - Александра Абрамова и Александра Фролова, имеющих крупные пакеты акций российского производителя стали Evraz. В Британии заморозили активы этих олигархов. Капитал Абрамова оценили в 4,1 млрд фунтов стерлингов, а Фролова – 1,7 млрд. Также их инвестиции в недвижимость в Великобритании составляют около 100 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, в список санкций были внесены бизнесмен и гендиректор компании "Тататодор", которая строит и удерживает дороги в РФ, Айрата Шаймиева. Его капитал оценивают в 902 млн фунтов стерлингов.

Еще один олигарх и владелец групп компании "ТАИФ", работающие в сфере энергетики, финансовых услуг и информационных коммуникаций, Альберт Шигабутдинов оказались под ограничениями. Его 977 млн ​​фунтов стерлингов также заморозили.

Российским бизнесменам запретили въезжать в Британию или находиться на ее территории. На их самолеты и лодки наложены ограничения на посадку или швартовку в стране.