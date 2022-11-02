Британия ввела санкции против четырех российских олигархов за финансирование войны
Великобритания ввела новые санкции против сталелитейных и нефтехимических магнатов, финансирующих российскую войну
Об этом информирует правительство Британии .
"Сегодня мы налагаем санкции на еще четырех олигархов, которые возлагаются на Путина во власти и, в свою очередь, финансируют его военную машину", – отметил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.
Клеверли заявил, что Путин продолжает опираться на избранную элиту, чтобы сохранить контроль над промышленным комплексом и поддерживать незаконное вторжение РФ в Украину.
Сегодняшнее расширяющее санкции касается более 1200 человек и 120 организаций, в том числе более 120 олигархов с состоянием более 140 миллиардов фунтов стерлингов.
Сообщается, что санкции ввели в отношении двух партнеров олигарха Романа Абрамовича - Александра Абрамова и Александра Фролова, имеющих крупные пакеты акций российского производителя стали Evraz. В Британии заморозили активы этих олигархов. Капитал Абрамова оценили в 4,1 млрд фунтов стерлингов, а Фролова – 1,7 млрд. Также их инвестиции в недвижимость в Великобритании составляют около 100 млн фунтов стерлингов.
Кроме того, в список санкций были внесены бизнесмен и гендиректор компании "Тататодор", которая строит и удерживает дороги в РФ, Айрата Шаймиева. Его капитал оценивают в 902 млн фунтов стерлингов.
Еще один олигарх и владелец групп компании "ТАИФ", работающие в сфере энергетики, финансовых услуг и информационных коммуникаций, Альберт Шигабутдинов оказались под ограничениями. Его 977 млн фунтов стерлингов также заморозили.
Российским бизнесменам запретили въезжать в Британию или находиться на ее территории. На их самолеты и лодки наложены ограничения на посадку или швартовку в стране.
- 12 октября Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на 47 млн долларов.
- 13 октября стало известно, что санкции ЕС "подтапливают" способность России финансировать войну против Украины, но Китай и Турция помогают ей обходить введенные Западом ограничения.
- Верховная Рада Украины призвала Европейский Союз прекратить выдачу туристических виз гражданам России, упразднить уже полученные визы и продолжить введение санкций.
- Эстония, Ирландия, Латвия, Литва и Польша направили Европейской комиссии предложения для девятого пакета санкций, в котором, в частности, предлагают ввести против Беларуси такие же ограничения, как и против России.
- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 18 октября объявила о введении дополнительных санкций против российских физических и юридических лиц.
- Власти Кипра заявили, что островное государство не будет разрешать упрощенные правила для россиян, обращающихся за туристическими визами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 38.61Продажа 39.64
- Актуальное
- Важное