Британия ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски и еще пятерых олигархов

Об этом говорится в пресс-релизе правительства.



"Отныне в стране будут заморожены активы Абрамовича, ему будет запрещено проводить операции с частными лицами и предприятиями Великобритании. Кроме того, российскому олигарху вообще будет запрещен въезд в страну", – говорится в сообщении.



Кроме Абрамовича под санкциями оказались еще шесть олигархов:

Олег Дерипаска, акционер En+ Group.

Игорь Сечин, исполнительный директор Роснефти

Андрей Костин, председатель совета директоров ВТБ банка

Алексей Миллер, исполнительный директор Газпрома

Николай Токарев, президент российской госкомпании Транснефть

Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров Банка Россия

Напомним, Россия и Беларусь близки к дефолту , учитывая масштабные санкции, введенные против их экономик.

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"Не может быть безопасного убежища для тех, кто поддерживает злостное нападение Путина на Украину. Сегодняшние санкции являются следующим шагом в непреклонной поддержке Великобританией украинского народа. Мы будем безжалостны в преследовании тех, кто способствует убийствам мирных жителей, разрушению больниц и оккупации суверенных союзников" , – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.