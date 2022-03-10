Британия ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски и еще пятерых олигархов
Правительство Великобритании ввело санкции против семи российских олигархов, среди которых Роман Абрамович, Олег Дерипаска и глава Газпрома Алексей Миллер
Об этом говорится в пресс-релизе правительства.
"Отныне в стране будут заморожены активы Абрамовича, ему будет запрещено проводить операции с частными лицами и предприятиями Великобритании. Кроме того, российскому олигарху вообще будет запрещен въезд в страну", – говорится в сообщении.
Кроме Абрамовича под санкциями оказались еще шесть олигархов:
- Олег Дерипаска, акционер En+ Group.
- Игорь Сечин, исполнительный директор Роснефти
- Андрей Костин, председатель совета директоров ВТБ банка
- Алексей Миллер, исполнительный директор Газпрома
- Николай Токарев, президент российской госкомпании Транснефть
- Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров Банка Россия
- Напомним, Россия и Беларусь близки к дефолту , учитывая масштабные санкции, введенные против их экономик.
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