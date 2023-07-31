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Британия ввела санкции против 6 россиян, причастных к заключению оппозиционера Кара-Мурзы

31 июля, 2023 понедельник
23:37
Мир

В понедельник, 31 июля, Великобритания ввела санкции против шести россиян, причастных к аресту и заключению российского журналиста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы

Об этом сообщили на сайте британского правительства.

В список попали прокуроры Борис Лактионов и Анна Потичко. Также ограничения наложили на трех судей - Виталия Белицкого, Екатерину Дорохину и Наталию Дударь - и судебного эксперта Даниила Михеева.

Им запретят въезд на территорию Великобритании. Их активы, если они будут обнаружены на территории Соединенного Королевства, заморозят.

Что известно об аресте и задержании Кара-Мурзы

11 апреля 2022 г. в Москве задержали оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу. В феврале 2021 года издания Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, утверждавшее, что Владимира Кара-Мурзу дважды пытались убить работники ФСБ. Это было в мае 2015 года и в феврале 2017-го, когда политика госпитализировали с сильным отравлением. По данным расследователей, те же работники ФСБ причастны к отравлению политика Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова, а также следили за Борисом Немцовым перед его убийством.

6 октября того же года Кара-Мурзи выдвинули обвинения в госизмене за публичные выступления с критикой российских властей.

А уже 17 апреля 2023 года московский горсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. А уже 18 апреля послов США, Британии и Канады вызвали в министерство иностранных дел РФ, где обвинили во вмешательстве в государственные дела России из-за поддержки журналиста Кара-Мурзы.

Россия
санкции против России
Великобритания
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