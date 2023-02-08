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Британия ввела новые санкции против военных предприятий РФ и приближенных к Путину чиновников

8 февраля, 2023 среда
14:07
война с Россией

В среду, 8 февраля, Великобритания ввела санкции против 6 российских организаций, поставляющих военное оборудование, а также против 8 физических лиц и одной компании, поддерживающей богатство Путина

Об этом идет речь на сайте правительства Британии.

О санкциях стало известно по прибытии президента Украины Владимира Зеленского на встречу с британским премьером Риши Сунаком.

Отмечается, что сегодняшние санкции "направлены против организаций, на которые возлагается путинская армия, чтобы поддерживать свое незаконное вторжение в Украину". Под санкции попали следующие организации:

  • CST – производитель российских беспилотников, которые использовались для уничтожения украинской боевой техники;
  • "РТ-Комплект" - компания, производящая запчасти к вертолетам;
  • "Оборонлогистика" - организует транспортировку и доставку российской военной техники;
  • "Универсалмаш" и "Липецк", производящие и модифицирующие гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов;
  • Topaz – компания-производитель программного обеспечения, занимающаяся военной авиацией.

В сообщении говорится, что эти санкции должны вызвать дефицит критически важных компонентов, необходимых России, и помешать развитию ее военного потенциала на долгие годы.

Под санкции также попало ООО "ІТ-сервис Moscoms". Компания предоставляет хост-домены многим чиновникам, причастным к войне в Украине.

Также под санкции попала группа лиц, связанная с Путиным через финансовые сети, среди которых есть 5 человек, связанных с резиденциями президента РФ, включая так называемый "дворец Путина" стоимостью 100 миллиардов рублей. Среди них:

  • Борис Титов – уполномоченный президента РФ по правам предпринимательства;
  • Николай Егоров – до недавнего времени заместитель главы крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в России;
  • Сергей Руднов – владелец прокремлевского издания Regum;
  • Светлана Кривоногих – акционер банка "Россия" и пропагандистской "Национальной медиагруппы";
  • Виктор Мячин – владелец российской компании по обслуживанию и ремонту авиационной техники "Аэростарт".
  • Алексей Репик – глава правления российской фармацевтической компании "Р-Фарм", получившей финансирование от Российского фонда прямых инвестиций. Сообщается, что Репик четырежды встречался с Путиным за последний год и владеет реактивным самолетом M-FINE, которым пользуется дочь Путина;
  • Евгений Школов – бывший помощник президента, заместитель главы совета директоров АО "Системный оператор объединенной энергетической системы";
  • Павел Титов – президент ассоциации "Деловая Россия", представляющая интересы предпринимателей и основанная его отцом Борисом Титовым.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III.

санкции против России
Великобритания
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