Британия введет более строгий механизм наказания за нарушение санкций

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Офис реализации финансовых санкций Великобритании начиная с 15 июня не должен будет доказывать, что компании или лица, нарушающие санкции, введенные страной, знали или должны были знать, что они нарушают правила", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что агентству нужно будет только доказать факт нарушения санкций, а не то, что компания или человек знал о нарушениях.

Изменение, внесенное правительством Великобритании в законопроект об экономических преступлениях, похожие на модель, используемой для применения санкций в США. Издание отмечает, что новая норма касается всех санкций, введенных Великобританией, включая ограничения, введенные против России после ее вторжения в Украину.

Законопроект разрешает обнародование деталей нарушения санкций даже в тех случаях, когда ведомство решает не налагать денежный штраф.

22 февраля Великобритания ввела санкции против пяти российских банков.

15 марта Британия добавила 370 человек в санкционный список против РФ и Беларуси.

6 апреля Великобритания ввела санкции против крупнейшего российского банка и запретила импорт российского угля до конца года.

19 мая Великобритания ввела новые санкции. Новые ограничения предполагали блокировку активов физических лиц и компаний на территории страны.

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