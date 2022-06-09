Британия введет более строгий механизм наказания за нарушение санкций
Великобритания введет более строгий механизм привлечения к ответственности всех, кто сотрудничает с физическими и юридическими лицами, против которых введены санкции.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Офис реализации финансовых санкций Великобритании начиная с 15 июня не должен будет доказывать, что компании или лица, нарушающие санкции, введенные страной, знали или должны были знать, что они нарушают правила", - говорится в сообщении.
Издание сообщает, что агентству нужно будет только доказать факт нарушения санкций, а не то, что компания или человек знал о нарушениях.
Изменение, внесенное правительством Великобритании в законопроект об экономических преступлениях, похожие на модель, используемой для применения санкций в США. Издание отмечает, что новая норма касается всех санкций, введенных Великобританией, включая ограничения, введенные против России после ее вторжения в Украину.
Законопроект разрешает обнародование деталей нарушения санкций даже в тех случаях, когда ведомство решает не налагать денежный штраф.
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