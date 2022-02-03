Британия второй день подряд поднимает свои истребители, вероятно, из-за российских самолетов

Об этом сообщает Sky news.



Самолеты снова подняли с шотландской авиабазы Лосимут при поддержке заправочного танкера Voyager, который расположен в Оксфордшире.



"Мы подняли истребители миссии Quick Reaction Alert при поддержке танкера Voyager в связи с приближающимися к зоне интересов Британии самолетами. Мы не предоставим никакой дополнительной информации относительно этой операции, пока она не будет завершена", - заявил спикер ВВС.



Согласно данным Reuters, российские "стратегические бомбардировщики" находились в воздухе над нейтральными водами на северо-востоке Атлантического океана.

Ранее сообщалось, что в среду британские истребители Typhoon перехватили эти самолеты и сопровождали их за пределы "зоны интересов Великобритании".

Военно-воздушные силы Норвегии впервые подняли новейшие истребители F-35 для перехвата самолетов РФ в рамках миссии НАТО Quick Response Alert.