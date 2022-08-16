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Главная Мир Британия вторично отправляет самолет-разведчик, который пролетит над северной частью России. В РФ это считают сознательной провокацией

Британия вторично отправляет самолет-разведчик, который пролетит над северной частью России. В РФ это считают сознательной провокацией

16 августа, 2022 вторник
18:36
Мир

Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над Россией

Об этом сообщает BBC со ссылкой на министерстве обороны РФ.

Накануне российское ведомство сообщило, что британский RC-135 "нарушил государственную границу России" в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, после чего был "вытеснен за пределы территории Российской Федерации" российским Миг-31.

Теперь в российском минобороны говорят, что оценивают британскую заявку на новый пролет самолета-разведчика над Россией как "сознательную провокацию".

Британские официальные лица пока еще не комментировали ни инцидент 15 августа, ни нынешнюю заявку.

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Россия
Великобритания
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