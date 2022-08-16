Британия вторично отправляет самолет-разведчик, который пролетит над северной частью России. В РФ это считают сознательной провокацией
Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над Россией
Об этом сообщает BBC со ссылкой на министерстве обороны РФ.
Накануне российское ведомство сообщило, что британский RC-135 "нарушил государственную границу России" в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, после чего был "вытеснен за пределы территории Российской Федерации" российским Миг-31.
Теперь в российском минобороны говорят, что оценивают британскую заявку на новый пролет самолета-разведчика над Россией как "сознательную провокацию".
Британские официальные лица пока еще не комментировали ни инцидент 15 августа, ни нынешнюю заявку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 39.91
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное