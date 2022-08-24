Об этом 24 августа 2022 года написало издание Bloomberg.

В июне Великобритания впервые не импортировала нефть из РФ, поскольку достигла своей цели постепенно отказаться от закупки топлива у этой страны. Такую цель правительство Британии поставило себе после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее импорт нефти в Великобританию составлял 499 млн фунтов стерлингов в месяц. Так продолжалось до февраля 2022 года. Сейчас он упал почти до нуля. Согласно данным Управления национальной статистики, это произошло впервые с 1997 года.

До полномасштабного вторжения в Украину Россия была самым крупным поставщиком очищенной нефти в Великобритании: они импортировали 24,1% продукта. Также РФ обеспечивала 5,9% импорта сырой нефти и 4,9% импорта газа.

После вторжения Великобритания приняла решение постепенно отказаться от импорта нефти и газа из РФ и начать искать альтернативы. Ими стали Саудовская Аравия, Нидерланды, Бельгия и Кувейт – они частично компенсировали сокращение импорта из России.

На сегодняшний день импорт из РФ в Великобритании составил 33 млн фунтов стерлингов, что на 97% ниже среднего показателя прошлого года.

12 августа стало известно, что Казахстан будет экспортировать часть своей нефти в обход России.

12 августа сообщили, что в Чехии возобновили поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба".