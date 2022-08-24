Британия впервые в истории не импортировала нефть из России
Правительство Великобритании достигло цели постепенно прекратить поставки нефти из России после полномасштабного вторжения в Украину
Об этом 24 августа 2022 года написало издание Bloomberg.
В июне Великобритания впервые не импортировала нефть из РФ, поскольку достигла своей цели постепенно отказаться от закупки топлива у этой страны. Такую цель правительство Британии поставило себе после полномасштабного вторжения России в Украину.
Ранее импорт нефти в Великобританию составлял 499 млн фунтов стерлингов в месяц. Так продолжалось до февраля 2022 года. Сейчас он упал почти до нуля. Согласно данным Управления национальной статистики, это произошло впервые с 1997 года.
До полномасштабного вторжения в Украину Россия была самым крупным поставщиком очищенной нефти в Великобритании: они импортировали 24,1% продукта. Также РФ обеспечивала 5,9% импорта сырой нефти и 4,9% импорта газа.
После вторжения Великобритания приняла решение постепенно отказаться от импорта нефти и газа из РФ и начать искать альтернативы. Ими стали Саудовская Аравия, Нидерланды, Бельгия и Кувейт – они частично компенсировали сокращение импорта из России.
На сегодняшний день импорт из РФ в Великобритании составил 33 млн фунтов стерлингов, что на 97% ниже среднего показателя прошлого года.
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