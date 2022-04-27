Британия вооружит Украину ракетами Brimstone, - Джонсон

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сказанные им в разговоре с президентом США Джо Байденом.

"Одна из систем, которую мы рассматриваем... состоит в том, чтобы суметь установить несколько Brimstone на транспортные средства, чтобы посмотреть, будет ли это работать", - сказал Джонсон.

Он также сообщил, что рассматриваются и другие варианты.



Ракеты Brimstone использовались британскими войсками в Ливии и Сирии, где запускались с реактивных самолетов.



Справка. Brimstone весит 50 кг, длиной 1,8-м, диаметр 180 мм. Это ракета класса "земля-земля" или "воздух-земля" с кумулятивной тандемной боеголовкой. Разработчик – международный консорциум MDBA для британских Королевских воздушных сил. Применяются против быстрых наземных и морских целей. Дальность поражения: Brimstone I – более 20 км с самолетов, 12 км с вертолетов; Brimstone II – более 60 км и 40 км соответственно. Максимальная скорость – сверхзвуковая (~450 м/с). Стоимость одной – около $150 000. Идут испытания Brimstone III.



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