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Британия в ООН призвала государства не следовать примеру Ирана и КНДР и не давать оружие РФ

19 мая, 2023 пятница
07:24
Мир

Государства должны воздерживаться от оказания военной помощи России, пока она ведет агрессивную войну против Украины

Об этом заявила во время заседания Совета Безопасности ООН постоянная представительница Великобритании Барбара Вудвард, передает Укринформ .

“Грубо нарушая резолюции Совета Безопасности, Россия берет оружие для незаконной войны у таких государств, как Иран и КНДР. Соединенное Королевство призывает другие страны не оказывать России военную помощь”, - сказала Вудвард.

Она добавила, что Украина имеет полное право на самооборону и противостоит вторжению РФ в полном соответствии с Уставом ООН.

"Россия может в любой момент прекратить эту войну. До этого времени мы будем помогать Украине отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность”, - отметила дипломат.

Вудвард подчеркнула, что Великобритания и дальше будет реагировать на запросы Украины относительно средств защиты от России.

  • В четверг, 18 мая, РФ инициировала заседание Совета Безопасности ООН, чтобы осудить поставки оружия Украине.
  • Перед заседанием постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что РФ созвала его, чтобы пожаловаться на сбивание своих ракет в Украине. А во время заседания он заявил, что у Путина есть два пути выхода из нынешней ситуации: либо сдаться, либо повторить судьбу Адольфа Гитлера, который покончил с собой в конце Второй мировой войны.
Россия
КНДР
ООН
оружие
Иран
Совет безопасности ООН
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