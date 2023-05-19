Об этом заявила во время заседания Совета Безопасности ООН постоянная представительница Великобритании Барбара Вудвард, передает Укринформ .

“Грубо нарушая резолюции Совета Безопасности, Россия берет оружие для незаконной войны у таких государств, как Иран и КНДР. Соединенное Королевство призывает другие страны не оказывать России военную помощь”, - сказала Вудвард.

Она добавила, что Украина имеет полное право на самооборону и противостоит вторжению РФ в полном соответствии с Уставом ООН.

"Россия может в любой момент прекратить эту войну. До этого времени мы будем помогать Украине отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность”, - отметила дипломат.

Вудвард подчеркнула, что Великобритания и дальше будет реагировать на запросы Украины относительно средств защиты от России.