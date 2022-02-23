Британия уже "надирала зад" России в Крымской войне, и мы всегда можем повторить, - Уоллес
Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Владимир Путин "совсем сошел с ума" и сравнил президента РФ с царем Николаем I во время Крымской войны
Об этом пишет The Mirror .
Во время разговора с военными в здании конной гвардии в Вестминстере Уоллес сравнил российского президента с царем Николаем I во время Крымской войны, поскольку у него "не было ни друзей, ни союзов". По словам министра, Путин "совсем сошел с ума", но Великобритания имеет 1 000 военных, способных отреагировать на кризис.
"Шотландская гвардия надрала зад царя Николая I в 1853 году в Крыму - мы всегда можем сделать это снова. Царь Николай I совершил ту же ошибку, которую совершил Путин: у него не было ни друзей, ни союзов", - заявил Воллес.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил депутатам, что у президента России "нелогичные и иррациональные настроения".
На фоне все более агрессивного поведения России Лондон предоставит Украине дополнительное оборонное оружие – летальное и нелетальное. Также в стране просматривается лицензия на вещание российского пропагандистского канала RT.
- Напомним, в ответ на признание Кремлем "ДНР" и "ЛНР" Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и олигархов Игоря Ротенберга, Бориса Ротенберга и Геннадия Тимченко.
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