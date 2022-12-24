Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отмечается, что министерства финансов и обороны Великобритании достигли принципиального согласия по увеличению расходов на оборону страны. Соответствующие меры необходимы для того, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в оборонную сферу из-за высокой инфляции.

Издание подчеркивает, что увеличение расходов на оборону было требованием главы профильного министерства Бена Уоллеса, который настаивал, что в условиях войны в Украине сокращение расходов неприемлемо.

Ожидается, что об изменениях в бюджет весной 2023 года объявит британский министр финансов Джереми Гант. До этого времени в правительстве будут обсуждать конкретные детали увеличения расходов на оборону.

По оценкам аналитиков, бюджет Минобороны на 2024-2025 годы должен увеличиться как минимум на £1,5 млрд ($1,8 млрд) – с £48,6 млрд ($58,6 млрд) до £50,1 млрд ($60,4 млрд) ежегодно.

Инфляция в стране составляет 10,7% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким показателем за последние 40 лет.

19 декабря британское правительство сообщило, что Соединенное Королевство в следующем году планирует передать украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов. Кроме того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

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