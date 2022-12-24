Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Британия увеличит расходы на оборону из-за войны РФ в Украине, - The Daily Telegraph

Британия увеличит расходы на оборону из-за войны РФ в Украине, - The Daily Telegraph

24 декабря, 2022 суббота
14:44
Мир

Правительство Великобритании увеличит размер бюджета на оборону на фоне боевых действий в Украине, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в оборонную сферу из-за высокой инфляции

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отмечается, что министерства финансов и обороны Великобритании достигли принципиального согласия по увеличению расходов на оборону страны. Соответствующие меры необходимы для того, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в оборонную сферу из-за высокой инфляции.

Издание подчеркивает, что увеличение расходов на оборону было требованием главы профильного министерства Бена Уоллеса, который настаивал, что в условиях войны в Украине сокращение расходов неприемлемо.

Ожидается, что об изменениях в бюджет весной 2023 года объявит британский министр финансов Джереми Гант. До этого времени в правительстве будут обсуждать конкретные детали увеличения расходов на оборону.

По оценкам аналитиков, бюджет Минобороны на 2024-2025 годы должен увеличиться как минимум на £1,5 млрд ($1,8 млрд) – с £48,6 млрд ($58,6 млрд) до £50,1 млрд ($60,4 млрд) ежегодно.

Инфляция в стране составляет 10,7% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким показателем за последние 40 лет.

  • 19 декабря британское правительство сообщило, что Соединенное Королевство в следующем году планирует передать украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов. Кроме того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
война с Россией
Великобритания
Читайте также:
Сергій Марченко
Автор Сергей Марченко
23 декабря, 2022 пятница
У Ермака очень маленькая тёрочка, чтобы тереть с президентом США
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Автор Сергей Згурец
24 декабря, 2022 суббота
Бахмут выполняет свою главную миссию. ВСУ исчерпали все советские танки из Европы. Колонка Сергея Згурца
лукашенко з путіним
22 декабря, 2022 четверг
Если Путин решит напасть на Украину из Беларуси, то Лукашенко об этом узнает из газет, - Огрызко
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.71
    Покупка 39.71
    Продажа 40.38
  • EUR
    Покупка 41.23
    Продажа 42.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
24 декабря
16:04
OPINION
Кому нужно покушение на убийство Буданова или Резникова?
15:53
"Попытается нокаутировать": Промоутер Усика спрогнозировал, как будет разворачиваться бой против Фьюри
15:50
Скульптуры основателей Киева переодели в "ангелов" из ВСУ, МВД и коммунальщиков
15:22
В Харькове больше нет русского драмтеатра имени Пушкина
15:14
В Болгарию, Латвию и Королевство Бахрейн назначены новые украинские послы
14:57
Анатолий Трубин
Объявлено имя лучшего футбольного голкипера Украины в 2022 году
14:49
Эксклюзив
Визит президента Зеленского в США имел три цели, - американский эксперт Фрид
14:43
Расквартировывал в поселке оккупантов: СБУ задержала "директора коммунального предприятия" из Чернобаевки
14:36
В 8 часов въехали в Херсон, в 10:30 центр города содрогался от взрывов: волонтер "Солидарной Молодежи" рассказала об обстреле
14:23
Эксклюзив
Путин не имеет никакого отношения к происходящему на войне, - социолог Яковенко
14:20
Обстрел Харьковщины: оккупанты попали в частное домовладение, погиб мужчина
14:08
Обновлено
За сутки россияне 24 раза ударили по Донетчине: поражена критическая инфраструктура, два человека погибли
14:03
OPINION
Культ или культура?
14:02
Фьюри принял главное условие Усика по бою за титул абсолютного чемпиона мира
13:57
Обновлено
Россияне из "градов" обстреляли центр Херсона: восемь человек погибли, 58 получили ранения
13:30
Берлин приостанавливает экономическую помощь Ирану
13:29
рождество
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Рождество по григорианскому стилю
13:13
НАТО
Косово просит НАТО помочь вывезти задержанного серба, потому что дороги перекрыты баррикадами
12:59
Порошенко купил новую партию оборудования, которое установят на системы жизнеобеспечения
12:55
рождество
В Дии запустили опрос о дате празднования Рождества
12:47
Япония прекращает страхование российских судов
12:46
Четырех военных РФ, пытавших участников АТО недалеко от Изюма, приговорили к 11 годам заключения
12:21
Ученые нашли секрет того, как стеклянные лягушки становятся прозрачными
12:02
OPINION
Путинский режим сделает Иран ядерным государством
11:57
Марк Цукерберг
Meta заплатит $725 млн по коллективному иску о конфиденциальности данных пользователей facebook
11:43
Сергей Наев
В Беларуси россияне перебросили три батальона танковой армии к границе с Украиной, - генерал-лейтенант Наев
11:29
Подоляк
Отказаться от нерабтающих санкций и резолюций ООН: в Офисе президента рассказали, как прекратить союзничество Ирана и РФ
11:11
Эксклюзив
Российская армия начала перемещать легкую бронетехнику на границу Беларуси с Украиной, - руководитель "Белого легиона" Бульба
11:11
Россияне вывезли оккупационную администрацию из Сватова на Луганщине, - председатель ОВА Гайдай
10:51
Участника террористической "ДНР", воевавшего против Украины, приговорили к 15 годам заключения
10:20
Маск удалил функцию twitter, призванную предотвращать самоубийства, - Reuters
10:17
Курс валют на 24 декабря: сколько стоят доллар и евро в обменниках
10:16
Эксклюзив
Суд отправил под домашний арест полицейского, обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, – журналист Галка
10:05
OPINION
Современные коррупционеры максимально открыты и откровенны
10:02
В УАФ возмущены решением провести в России первый турнир под эгидой УЕФА после полномасштабного вторжения РФ в Украину
09:46
В течение суток россияне 36 раз попали по домам Херсона, пострадал 6-летний ребенок
09:29
Британская разведка выяснила, почему РФ пока не способна на новое масштабное наступление
09:26
С 24 февраля россияне потеряли в Украине более 101 тыс. оккупантов, - Генштаб ВСУ
09:16
Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину: на 3 громады направлено более 60 снарядов
09:01
Евгений Пригожин
Буданов объяснил, как яростный штурм россиянами Бахмута связан с конфликтом Шойгу и Пригожина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV