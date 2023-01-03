Британия увеличит производство ядерного горючего ради ослабления энергозависимости от РФ
В Великобритании создали фонд, составляющий более $90 млн, призванный помочь в увеличении производства ядерного топлива для электростанций, чтобы уменьшить зависимость от российского урана
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что в настоящее время России принадлежит 20% мировых мощностей по конверсии урана.
"Рекордно высокие мировые цены на газ, вызванные вторжением Путина в Украину, показали нам необходимость в большем количестве отечественных возобновляемых источников энергии, а также в создании большего количества электростанций и развитии собственных топливных мощностей", - заявил министр энергетики и климата Грэм Стюарт.
Этот фонд будет предоставлять гранты предприятиям, занимающимся конверсией урана, ключевой стадией создания ядерного топлива. Подача заявок была открыта сегодня и продлится до 20 февраля.
Правительство сообщило, что более $15,5 млн долларов из этого фонда уже были переданы заводу по изготовлению ядерного топлива в Спрингфилде.
- С воскресенья, 1 января, Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного газа с целью отрезать Путина от финансирования войны.
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