Британия так и не отказалась от российского дизтоплива, вопреки заявлениям властей, - Bloomberg
Импорт российского дизельного топлива в этом месяце был примерно вдвое меньше, чем годом ранее, но не равен нулю
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Управление национальной статистики сообщило 24 августа, что Великобритания впервые за всю историю не импортировала дизтопливо из РФ в июне. Это говорит о том, что после вторжения в Украину правительство достигло своей цели и полностью отказалось от всех закупок природного газа и нефти.
Однако данные, опубликованные позже Департаментом бизнеса, энергетики и промышленной стратегии днем, говорят о другом. Они показали, что российский импорт дизельного топлива в этом месяце был примерно вдвое меньше, чем годом ранее. По данным BEIS, импорт ГП из России в месяц составил 106 тысяч тонн – 1,8% от общего объема импорта Британии.
Несоответствие заключается в способе сбора статистики. Данные ONS основаны на стране, отправляющей грузы, тогда как BEIS учитывает страну происхождения. Это свидетельствует об одной из оперативных проблем в обеспечении соблюдения санкций.
Ранее этим летом некоторые участники рынка обсуждали идею маршрутизации российского топлива через другие порты до прибытия в Великобританию.
По данным Vortexa, с момента полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину Великобритания ввозила больше дизельного топлива из других стран, особенно из Бельгии. Оттуда в период с марта по июль резко возросло количество прибывающих.
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