Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Управление национальной статистики сообщило 24 августа, что Великобритания впервые за всю историю не импортировала дизтопливо из РФ в июне. Это говорит о том, что после вторжения в Украину правительство достигло своей цели и полностью отказалось от всех закупок природного газа и нефти.

Однако данные, опубликованные позже Департаментом бизнеса, энергетики и промышленной стратегии днем, говорят о другом. Они показали, что российский импорт дизельного топлива в этом месяце был примерно вдвое меньше, чем годом ранее. По данным BEIS, импорт ГП из России в месяц составил 106 тысяч тонн – 1,8% от общего объема импорта Британии.

Несоответствие заключается в способе сбора статистики. Данные ONS основаны на стране, отправляющей грузы, тогда как BEIS учитывает страну происхождения. Это свидетельствует об одной из оперативных проблем в обеспечении соблюдения санкций.

Ранее этим летом некоторые участники рынка обсуждали идею маршрутизации российского топлива через другие порты до прибытия в Великобританию.

По данным Vortexa, с момента полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину Великобритания ввозила больше дизельного топлива из других стран, особенно из Бельгии. Оттуда в период с марта по июль резко возросло количество прибывающих.

12 августа стало известно, что Казахстан будет экспортировать часть своей нефти в обход России.

12 августа сообщили, что в Чехии возобновили поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба".

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