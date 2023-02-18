Британия станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности, - Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности
Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, 18 февраля.
"Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности", - сказал он.
- 15 февраля Уоллес заявил, что Британия не будет передавать Украине истребители.
- 17 февраля Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения Akeron.
- Позже стало известно, что группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.
- 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем субботнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности будет призывать усилить военную помощь Украине.
- 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил , что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ.
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