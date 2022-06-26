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Главная Экономика Британия станет гарантом кредита Украине от Всемирного банка на сумму 525 млн долларов

Британия станет гарантом кредита Украине от Всемирного банка на сумму 525 млн долларов

26 июня, 2022 воскресенье
13:47
Экономика

Великобритания готова выделить еще 525 миллионов долларов в виде гарантий для кредитования Всемирного банка

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Средства будут направлены на выплаты заработной платы работникам государственного сектора и содержание школ и больниц.

При этом в случае невозможности выплаты кредита со стороны Украины Великобритания покроет стоимость займа.

В британском правительстве считают, что такой шаг является инвестицией в стратегическую устойчивость Украины и выражение уверенности в будущем страны.

  • 24 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных союзников помочь украинцам со "стратегической выносливостью". Он предостерег от поиска "плохого мира" с Россией и повторил свою обеспокоенность тем, что сейчас в мире наступило много усталости от Украины. Джонсон предупредил, что такой сценарий станет катастрофой, которая, вероятно, придаст смелости президенту России Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб.

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