Британия станет гарантом кредита Украине от Всемирного банка на сумму 525 млн долларов
Великобритания готова выделить еще 525 миллионов долларов в виде гарантий для кредитования Всемирного банка
Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.
Средства будут направлены на выплаты заработной платы работникам государственного сектора и содержание школ и больниц.
При этом в случае невозможности выплаты кредита со стороны Украины Великобритания покроет стоимость займа.
В британском правительстве считают, что такой шаг является инвестицией в стратегическую устойчивость Украины и выражение уверенности в будущем страны.
- 24 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных союзников помочь украинцам со "стратегической выносливостью". Он предостерег от поиска "плохого мира" с Россией и повторил свою обеспокоенность тем, что сейчас в мире наступило много усталости от Украины. Джонсон предупредил, что такой сценарий станет катастрофой, которая, вероятно, придаст смелости президенту России Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб.
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