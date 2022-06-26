Британия станет гарантом кредита Украине от Всемирного банка на сумму 525 млн долларов

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Средства будут направлены на выплаты заработной платы работникам государственного сектора и содержание школ и больниц.

При этом в случае невозможности выплаты кредита со стороны Украины Великобритания покроет стоимость займа.

В британском правительстве считают, что такой шаг является инвестицией в стратегическую устойчивость Украины и выражение уверенности в будущем страны.

24 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных союзников помочь украинцам со "стратегической выносливостью". Он предостерег от поиска "плохого мира" с Россией и повторил свою обеспокоенность тем, что сейчас в мире наступило много усталости от Украины. Джонсон предупредил, что такой сценарий станет катастрофой, которая, вероятно, придаст смелости президенту России Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб.

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