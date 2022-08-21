Британия, США, Германия и Франция заявили о необходимости миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя британского премьера.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидеры Соединенных Штатов, Франции и Германии в воскресенье во время разговора отметили важность обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине", - говорится в сообщении.

Лидеры государств заявили о поддержке Украины и отметили важность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

"В ходе совместного звонка премьер-министр (Джонсон — ред.), президент Байден, президент Макрон и канцлер Шольц подчеркнули свою непоколебимую преданность поддержке Украины перед лицом вторжения России. Они отметили важность обеспечения безопасности ядерных установок и приветствовали недавние дискуссии по разрешению миссии МАГАТЭ на объект в Запорожской области", - добавил спикер.

20 августа в результате обстрелов ЗАЭС повреждения получила эстакада , по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки, в здании выбиты окна.

Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике, сказала, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС планируется на начало сентября.

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