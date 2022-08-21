Британия, США, Германия и Франция заявили о необходимости миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Президент США Джо Байден, Канцлер Германии Олаф Шольц и Президент Франции Эмманюэль Макрон отметили, что МАГАТЭ должно добраться до Запорожской АЭС
Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя британского премьера.
"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидеры Соединенных Штатов, Франции и Германии в воскресенье во время разговора отметили важность обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине", - говорится в сообщении.
Лидеры государств заявили о поддержке Украины и отметили важность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
"В ходе совместного звонка премьер-министр (Джонсон — ред.), президент Байден, президент Макрон и канцлер Шольц подчеркнули свою непоколебимую преданность поддержке Украины перед лицом вторжения России. Они отметили важность обеспечения безопасности ядерных установок и приветствовали недавние дискуссии по разрешению миссии МАГАТЭ на объект в Запорожской области", - добавил спикер.
- 20 августа в результате обстрелов ЗАЭС повреждения получила эстакада , по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки, в здании выбиты окна.
- Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике, сказала, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС планируется на начало сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное